1º de Maio: parlamentares de Osasco destacam a luta e o papel essencial dos trabalhadores

A valorização dos trabalhadores e seu papel fundamental no desenvolvimento da sociedade foram os temas centrais da sessão ordinária realizada na Câmara Municipal de Osasco nesta terça-feira (29). O debate ocorreu durante a discussão e aprovação da Moção nº 140/2025, que parabeniza a categoria pela passagem do Dia do Trabalhador, comemorado mundialmente em 1º de maio.

Autor da moção, o vereador Sérgio Fontellas (Republicanos) ressaltou o significado histórico da data, lembrando a greve de 1886 em Chicago (EUA) pela redução da jornada de trabalho, marco inicial da celebração. “[O Dia do Trabalhador] Simboliza a luta histórica por direitos, dignidade e melhores condições de trabalho. Homens e mulheres que constroem diariamente o progresso de nossa sociedade”, justificou Fontellas.

O parlamentar aproveitou a ocasião para destacar a importância da atualização das normas de segurança e saúde no trabalho (NR-1) no Brasil. Ele lembrou que, a partir de 26 de maio, as empresas serão obrigadas a implementar medidas de promoção da saúde mental de seus funcionários.

O vereador Héber do JuntOz (PT) parabenizou Fontellas pela iniciativa e também saudou os trabalhadores. Ele relembrou importantes movimentos grevistas no Brasil, com destaque para a greve da Cobrasma, ocorrida em Osasco em 1968, que se tornou um símbolo de resistência contra a ditadura militar e marcou a história do município.

Héber do JuntOz enfatizou que a luta dos trabalhadores por direitos é constante e mencionou pautas atuais, como a busca pela redução da jornada de trabalho. “A gente está em luta pela redução da jornada 6×1, para que todos os trabalhadores, de todas as categorias, tenham direito a dois dias de descanso na semana”, finalizou o parlamentar.