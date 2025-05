“A primeira trans campeã!”: Tifanny comemora título do Osasco e representatividade na Superliga de vôlei

A festa do Osasco São Cristóvão Saúde pelo hexacampeonato da Superliga Feminina de Vôlei teve um significado ainda mais especial com a presença e performance de Tifanny Abreu. Ao erguer o troféu após a vitória por 3 sets a 1 sobre o Sesi Bauru na noite de quinta-feira (1), no Ginásio do Ibirapuera, Tifanny não só celebrou o fim de um jejum de 13 anos do clube, mas também fez história como a primeira mulher trans a conquistar o principal título do vôlei nacional.

Visivelmente emocionada, ela destacou a importância da representatividade e de sua jornada. “Eu trabalhei muito pra isso, eu treinei muito e hoje eu estou aqui sendo campeã da Superliga. A primeira trans campeã! Honro esse momento e dedico a toda comunidade LGBTQA+,” afirmou a oposta, que foi a segunda maior pontuadora da final com 24 acertos, apenas um a menos que Natália, a MVP da partida.

Para Tifanny, a conquista vai além das quadras: “Espero que minha história prove para as pessoas que é preciso sonhar e lutar para realizar. E que o respeito às diferenças transforma as pessoas e a sociedade para melhor”.

A vitória sobre o Sesi Bauru (parciais de 26/24, 19/25, 28/26 e 25/20) coroou uma temporada perfeita para o time comandado por Luizomar de Moura, que fechou o ciclo com 100% de aproveitamento, somando o 18º título Paulista e o tetracampeonato da Copa Brasil ao hexacampeonato da Superliga.

O técnico, eleito o melhor da competição, ressaltou a força do projeto osasquense. “Claro que os títulos, as conquistas, ficam na história. Mas é preciso valorizar toda a caminhada, a luta, o trabalho, a consistência que fez de Osasco um time que está sempre entre os quatro melhores do Brasil. Felizmente contamos com o suporte de toda a cidade”, agradeceu Luizomar, citando torcida, poder público e patrocinadores.

A celebração, que começou no Ibirapuera diante de mais de 10.300 espectadores – muitos deles torcedores de Osasco – continuou na sexta-feira (2) com um desfile das campeãs pelas ruas da cidade, compartilhando a alegria com a população osasquense.

A líbero Camila Brait, eleita a melhor da posição, também expressou sua felicidade e a conexão com o palco da final. “Eu não poderia estar mais feliz. […] É um lugar onde eu já tinha lembranças maravilhosas e construímos mais uma história linda aqui no Ibirapuera. A torcida foi maravilhosa. Até parecia o Liberatti”, comentou, comparando a atmosfera à casa do Osasco Vôlei.