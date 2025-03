Anhanguera Osasco promove evento gratuito sobre empreendedorismo feminino

A Faculdade Anhanguera de Osasco promove nesta quinta-feira (27), às 19h, o evento “Visão Empreendedora: Mulheres Construindo o Futuro dos Negócios”, em celebração ao Mês da Mulher. O painel reunirá mulheres de destaque no mercado para um bate-papo sobre os desafios, conquistas e oportunidades no empreendedorismo feminino.

O encontro, que será na praça de alimentação da instituição, busca estimular reflexões sobre a presença feminina nos negócios, incentivar a troca de experiências e inspirar novas gerações de empreendedoras.

Durante o evento, as participantes compartilharão suas trajetórias e discutirão temas como os desafios do início da jornada empreendedora, as diferenças na gestão e na tomada de decisões sob uma liderança feminina, os obstáculos ainda enfrentados no mercado e as estratégias utilizadas para superá-los. Também serão abordadas questões como inovação nos negócios, equilíbrio entre vida pessoal e profissional e as tendências que podem fortalecer ainda mais a presença feminina no mundo empresarial.

O painel será mediado pela jornalista Aurora Seles, jornalista, empreendedora, especialista em comunicação e educação antirracista, professora no Senac Osasco e Instituto Proa. Entre as convidadas, está Elsa Oliveira, vereadora reeleita de Osasco, jornalista, pós-graduada em Gestão Governamental, Gestão de Cidades e presidente do Podemos Mulher Osasco. Outra presença confirmada é Katya Suely, fundadora da KS Desenvolvimento Humano e Bem-Estar, psicóloga organizacional, especialista em qualidade de vida no trabalho, palestrante e escritora. A publicitária Roseli Oliveira, especializada em educação de futuros, segurança psicológica e gestão de projetos, empreendedora da Pode Ser Melhor, também participará, trazendo sua vivência no marketing de serviços e no desenvolvimento de práticas de mindfulness e bem-estar.

A iniciativa faz parte das ações sociais promovidas pela Anhanguera, em parceria com a Rede NAF da Receita Federal, e reforça o compromisso da instituição em apoiar o empreendedorismo e incentivar o protagonismo feminino. O evento é gratuito e aberto ao público, sendo uma oportunidade para mulheres que desejam empreender, aprimorar suas habilidades ou simplesmente se inspirar com histórias reais de sucesso.

Serviço: