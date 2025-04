Animália Park promove mutirão com diversas vagas de emprego em Cotia nesta terça (8)

O Animália Park está com novas oportunidades de emprego e realizará um mutirão para preenchimento de vagas nesta terça-feira (8). A ação será das 9h às 11h na sede do parque, localizada na Estrada do Furquim, 1490, Chácara Santa Maria, em Cotia.

O processo seletivo busca candidatos para uma variedade de funções essenciais para o funcionamento do parque. Entre as posições disponíveis estão: Analista Fiscal/Auxiliar Fiscal, Atendente, Operador de Caixa, Auxiliar de Limpeza, Auxiliar de Cozinha, Cozinheiro(a), Chapeiro(a), Ajudante Geral (Jardinagem e Civil), Açougueiro, Controlador de Almoxarifado, Auxiliar de Manutenção, Oficial de Manutenção, Pintor Jr, Eletricista (Industrial e Predial) e Mecânico de Manutenção Industrial PL.

Para se candidatar, é necessário atender a alguns requisitos básicos: ser maior de 18 anos e possuir total disponibilidade de horário, o que inclui flexibilidade para trabalhar aos feriados e finais de semana, períodos de maior movimento no parque.

Atenção ao Horário: É fundamental que os interessados compareçam ao local, com acesso pelo Portão 02, exclusivamente entre 9h e 11h da manhã. As senhas para participação no processo seletivo serão entregues apenas neste intervalo de tempo. Após as 11h, não haverá mais distribuição de senhas e não será possível participar do mutirão.