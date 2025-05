Arraiá Prime agita Cotia em junho com Mc Ryan SP, Hariel e grandes shows no Poupa Shopping

Arraiá Prime agita Cotia em junho com Mc Ryan SP, Hariel e...

O Poupa Shopping de Cotia vai sediar o Arraiá Prime 2025, evento que promete movimentar a cidade entre os dias 18 e 22 de junho. A programação diversificada contará com atrações como Mc Ryan SP, Mc Hariel, Gica, Doce Encontro, Jeito Moleque, Rodriguinho, Samprazer, Mc IG, Mc Luucky, Joãozinho VT e entre outros.

O evento contará com um palco com vista ampla, diferentes áreas como Pista Premium, Front Stage e Camarote VIP Individual. Além disso, o espaço oferecerá bares exclusivos, uma praça de alimentação variada, banheiros estruturados e atendimento personalizado para os frequentadores dos camarotes. A organização enfatiza que o ambiente será seguro, acessível e preparado para receber grandes públicos com conforto.

Os ingressos para o Arraiá Prime 2025 já estão à venda e podem ser adquiridos através do site oficial do evento: www.tycket.com.br/arraia-prime-2025-18-06-a-22-06-cotia.html.

Serviço: