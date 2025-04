“Aventuras Caninas” em Barueri: Patrulha Show chega para encantar a família

No dia 27 de abril, a cidade de Barueri será palco de uma emocionante atração para toda a família. O espetáculo “Patrulha Show – Aventuras Caninas” promete agitar o Centro de Eventos, a partir das 15h, com muita diversão e aventura protagonizada pelos queridos personagens da Patrulha Canina.

Na trama, o Capitão Rodovalho encontra um tesouro pirata dentro de uma caverna e pede ajuda à Patrulha Canina para desvendá-lo. O que ele não esperava era que o Pirata Barba Mansa também estivesse em busca do mesmo tesouro, e a disputa entre eles promete ser eletrizante! Será que Ryder e seus filhotes conseguirão abrir o tesouro e impedir os planos do malvado pirata?

O evento será realizado no Centro de Eventos de Barueri, localizado na Avenida Sebastião Davino dos Reis, 672. A entrada está marcada para às 15h, e promete agradar crianças de todas as idades, com atividades interativas e muita diversão.

Regras de Ingressos:

Inteira: pode ser comprada por qualquer pessoa.

Meia entrada: disponível para estudantes (Ensino Fundamental, Médio, Graduação e Pós-graduação – apresentando carteirinha de estudante + RG), aposentados (apresentar carta de concessão), pessoas acima de 60 anos (apresentar RG), professores da rede pública (apresentar holerite do mês vigente + RG), e portadores de necessidades especiais e seu acompanhante. Obs: Crianças a partir de 24 meses (2 anos) já pagam ingresso, e pode ser exigida identificação.

Antecipado: para compras realizadas até um dia antes do evento. Lembrando que a meia-entrada não se aplica a preços promocionais (Art. 1º Lei 12.933, de 26/11/2013).

Os ingressos podem ser adquiridos online, através do site bilheteriaexpress.com, ou diretamente na bilheteira do Centro de Eventos de Barueri. Para mais informações, basta entrar em contato via WhatsApp: (11) 96309-4770.