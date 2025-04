Barueri lança Campanha do Agasalho “Tudo Novo” 2025

A Prefeitura de Barueri, por meio do Fundo Social de Solidariedade e da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social (Sads), prepara a Campanha do Agasalho “Tudo Novo” 2025. Realizada anualmente, a iniciativa visa atender as famílias em maior vulnerabilidade social antes da chegada do frio, distribuindo exclusivamente roupas, cobertores e mantas novas.

As entregas terão início no dia 20 de maio, começando pelos bairros. Na sequência, serão beneficiadas 19 organizações da sociedade civil parceiras e, em uma terceira fase, as famílias mais vulneráveis cadastradas nos seis Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) da cidade e no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS). Para esta edição, o governo municipal já adquiriu 27.250 cobertores e 13.200 mantas de microfibra.

Um dos pilares da campanha é a Confecção Núcleo de Moda Vale do Sol, que opera desde maio de 2022. Neste ano, a expectativa é que as 30 costureiras contratadas, ex-alunas dos Núcleos que recebem bolsa-auxílio e aperfeiçoam seus conhecimentos, confeccionem cerca de 65 mil peças de moletom. Em 2024, a produção atingiu 57.690 peças com o auxílio das instrutoras.

Desde 2007, a Campanha do Agasalho de Barueri se destaca por distribuir somente itens novos, resultado de uma mobilização que envolve o governo municipal, parceiros solidários, servidores e o trabalho da Confecção.

A população também pode contribuir com a campanha. Doações de roupas novas serão aceitas durante todo o período. Interessados em se tornar parceiros e ajudar podem entrar em contato pelo telefone: (11) 4199-2818.