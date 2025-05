Barueri oferece 35 vagas de emprego nesta semana

A Casa do Trabalhador de Barueri disponibiliza dezenas de vagas de emprego em diversas áreas e níveis de escolaridade nesta semana. As oportunidades são variadas, abrangendo desde posições operacionais até cargos que exigem maior qualificação técnica ou experiência.

Ao todo, foram oferecidas 35 vagas de emprego. Os processos seletivos e entrevistas estão agendados para ocorrer principalmente entre os dias 13 e 16 de maio, com algumas oportunidades estendendo-se até o dia 19 de maio.

Entre as profissões com vagas disponíveis, destacam-se cargos como:

Açougueiro

Vendedor Atendente

Ajudante de carga e descarga

Auxiliar de limpeza

Ajudante de padeiro

Auxiliar de cozinha

Ajudante de açougueiro (comércio)

Atendente de lanchonete

Auxiliar de logística

Auxiliar de linha de produção

Auxiliar de expedição

Instalador de sistemas eletroeletrônicos de segurança

Balconista

Eletricista

Auxiliar de manutenção predial

Oficial de manutenção

Repositor de mercadorias

Servente de obras

Operador de telemarketing receptivo

Vendedor interno

Vistoriador veicular

Vendedor de consórcio

Técnico em atendimento e vendas

Técnico em eletromecânica

Os níveis de escolaridade requeridos variam, com muitas vagas exigindo Ensino Fundamental Completo ou Ensino Médio Completo. Algumas posições não exigem escolaridade específica, enquanto outras pedem Ensino Médio Incompleto. A experiência profissional mínima solicitada geralmente é de 6 meses, mas há oportunidades que requerem apenas 3 meses ou que não exigem experiência prévia.

Os salários oferecidos também são diversos, indo de R$ 1.546,00 a R$ 3.000,00, com várias vagas apresentando salários na faixa de R$ 1.600,00 a R$ 2.500,00. Algumas oportunidades informam que o salário será “À Combinar”.

Os benefícios listados com frequência incluem Vale Transporte (VT), Vale Alimentação (VA) e Vale Refeição (VR). Outros benefícios como Assistência Odontológica (AO), Assistência Médica (AM), Cesta Básica (CB), Seguro de Vida (SV) e outros não especificados também aparecem em algumas vagas.

Para se candidatar é preciso acessar o empregabrasil.mte.gov.br, fazer o cadastro e escolher a vaga. A Casa do Trabalhador, localizada no Ganha Tempo – Setor Amarelo (Av. Henriqueta Mendes Guerra, 550 – Centro, Barueri) pode ajudar quem tiver qualquer dificuldade em acessar as vagas.