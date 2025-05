Barueri recebe prêmio InovaCidade por inovação em segurança

A cidade de Barueri receberá o Prêmio InovaCidade durante o Smart City Business Brazil Congress 2025 em junho. A premiação, concedida pelo Instituto Smart City Business America, reconhece o inovador projeto municipal que integra geolocalização ao atendimento de eventos de defesa social, uma iniciativa que visa fortalecer a segurança e melhorar a qualidade de vida da população barueriense.

O projeto premiado é uma ferramenta crucial para otimizar as respostas e a gestão de ocorrências na área de segurança pública.

O Smart City Business Brazil Congress (SCB-Br), que realiza sua décima-segunda edição em 2025, é um dos principais eventos do país dedicados a discutir e premiar soluções inteligentes para cidades. Neste ano, o congresso registrou 98 inscrições provenientes de 64 organizações distintas.

A solenidade de entrega dos prêmios aos vencedores da edição de 2025 está marcada para a manhã do dia 3 de junho, durante a cerimônia de abertura do Smart City Business Brazil Congress. O evento será realizado no Pavilhão Branco do Expo Center Norte, na cidade de São Paulo.