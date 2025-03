Barueri se destaca em geração de empregos, aponta Caged

Barueri se destacou como um dos municípios da região que mais impulsionaram a geração de empregos formais em fevereiro, de acordo com dados do novo Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados). A região metropolitana registrou um saldo positivo de 60.746 postos de trabalho, resultado de 422.618 admissões e 361.872 demissões.

Embora São Paulo tenha liderado em número de novos contratos (264.644), Barueri figurou na segunda posição, com expressivas 25.222 admissões no período, à frente de Guarulhos (23.744). A cidade também acompanhou a capital em número de desligamentos (25.081), mas o saldo geral demonstra o dinamismo do mercado de trabalho local.

O levantamento do Caged também apontou um crescimento na contratação de trabalhadores temporários em todo o país, com destaque para o setor de serviços. Segundo Francine Amadeu, gerente da Employer Recursos Humanos, essa modalidade tem se mostrado uma importante porta de entrada para jovens talentos no mercado de trabalho.