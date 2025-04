BiblioSesc leva biblioteca itinerante à Praça da Matriz de Cotia nesta quinta-feira (3)

A Praça da Matriz, no centro de Cotia, recebe nesta quinta-feira (3), a visita especial do BiblioSesc, a biblioteca itinerante do Sesc. Das 10h às 15h, o caminhão adaptado estará estacionado no local, oferecendo acesso gratuito a um acervo diversificado para toda a população.

O projeto, fruto de uma parceria entre o Sesc e a Secretaria de Cultura e Lazer de Cotia, disponibiliza cerca de quatro mil títulos, incluindo obras de literatura infantil, juvenil e adulta, além de jornais e revistas atuais.

Para fazer o empréstimo dos livros, os interessados precisam apenas apresentar um documento de identidade com foto (como RG ou CNH) e um comprovante de endereço recente. O cadastro é feito na hora, com o auxílio de bibliotecários que permanecem no local para orientar os visitantes.

Cada pessoa pode retirar até três publicações por vez, com um prazo de empréstimo de 15 dias. Caso necessite de mais tempo com as obras, é possível solicitar a renovação do empréstimo.

A iniciativa BiblioSesc busca democratizar o acesso ao livro e à leitura, levando cultura e informação a diferentes pontos da cidade, de forma prática e acessível.