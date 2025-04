Cacau Show abre diversas vagas de emprego na fábrica de Itapevi

A Cacau Show, gigante do setor de chocolates, está com várias vagas de emprego abertas em sua moderna fábrica localizada em Itapevi, às margens da rodovia Castello Branco (SP-280). Atualmente, são mais de 60 oportunidades disponíveis para diversos cargos na unidade.

Há posições disponíveis para profissionais do Direito (Advogado Júnior e Sênior), Analistas em diversos setores como Comercial, Administração de Pessoal (Admissão e Benefícios), Arquitetura, Assuntos Regulatórios, Atração de Talentos (Jr, Pleno e Sênior), Business Intelligence (BI), Controladoria, Cultura e Comunicação Interna, Manutenção Predial, Marketing, Pesquisa & Desenvolvimento (foco em Embalagens), Produtos, Redes, Treinamento & Desenvolvimento e Fiscal.

Além das posições de analista, a Cacau Show também busca Assistentes para as áreas Administrativo Comercial (Expansão), Manutenção Predial, Artes, Compras e Departamento Pessoal, bem como Auxiliar de Relacionamento. Algumas vagas, como a de Analista de BI Pleno, oferecem modelo de trabalho híbrido. A empresa também mantém um Banco de Talentos ativo para futuras oportunidades na unidade de Itapevi.

Em sua apresentação, a Cacau Show destaca seus valores e cultura organizacional: “Aqui, trabalhamos com ética, disciplina e a melhor tecnologia para sempre entregar produtos que farão parte de momentos especiais na vida de milhares de pessoas! A nossa grande paixão é transformar o ordinário em extraordinário (…) Vivemos para, juntos, tocar a vida das pessoas, compartilhando momentos especiais”. A empresa reforça sua trajetória sólida, com mais de 3.700 lojas no Brasil, e seu compromisso em gerar empregos e fazer a diferença.

Os interessados em fazer parte da equipe da Cacau Show em Itapevi devem buscar pelos canais oficiais de recrutamento da empresa, como a seção “Trabalhe Conosco” em seu site onde as vagas são divulgadas, para verificar os requisitos específicos de cada posição e realizar a candidatura.