Caminhão roubado com carga avaliada em R$ 900 mil é recuperado em Cotia

Uma ação da Guarda Civil Municipal (GCM) de Cotia resultou na recuperação de um caminhão roubado que transportava uma carga avaliada em aproximadamente R$ 900 mil, ontem (18). O motorista do veículo, que havia sido sequestrado pelos criminosos, foi libertado na cidade de Taboão da Serra logo após a localização do caminhão pela GCM em Cotia.

O caminhão foi encontrado abandonado em um ponto do bairro Parque das Nascentes durante um patrulhamento da GCM que visava coibir invasões na região. Ao avistarem o veículo, os guardas realizaram a consulta do emplacamento e, ao inspecionar seu interior, encontraram um equipamento “Jammer” – popularmente conhecido como “chupa-cabras” – conectado a uma bateria auxiliar no banco do passageiro. Este dispositivo é utilizado para bloquear o sinal de rastreadores veiculares.

Segundo informações, a última leitura do rastreador feita pela empresa proprietária indicava que o caminhão estava na cidade de Campinas. Após a descoberta em Cotia, uma viatura da ROMU permaneceu no local para preservar a cena, enquanto outra equipe se deslocou à Delegacia de Cotia para apresentar o caso.

Em contato com a empresa responsável pelo caminhão, foi informado que o motorista não dava notícias desde o dia anterior, sábado (17). Com a localização do veículo pela GCM de Cotia, as autoridades acreditam que os criminosos, ao perceberem a ação policial, decidiram libertar o motorista refém. Ele foi encontrado em um ponto de Taboão da Serra e, posteriormente, encaminhado à Delegacia de Cotia para prestar depoimento.

Detalhes sobre o tipo de mercadoria transportada no caminhão não foram informados pelas autoridades.