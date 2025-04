Cantor gospel Fernandinho se apresenta em Osasco dia 12 de abril

A Prefeitura de Osasco, em parceria com a Udiaço e o Osasco Plaza Shopping, promove a 1ª edição do evento “Oz com Jesus” no dia 12 de abril, a partir das 15h, em frente ao Paço Municipal.

O destaque do evento será a apresentação do renomado cantor gospel Fernandinho, acompanhado de convidados especiais.

Fernandinho é um cantor brasileiro de música cristã contemporânea, compositor e pastor evangélico, conhecido por sucessos como “Faz Chover”, “Uma Nova História”, “Te Adorar”, “Já Estou Crucificado”, “Deus Não Está Morto”, “Não Mais Escravos”, “O Hino”, “Seu Sangue” e “Batiza-me”.

A entrada é gratuita e não há necessidade de retirada de ingressos.

SERVIÇO

Oz com Jesus – Show de Fernandinho e convidados

Quando: 12 de abril, a partir das 15h

Local: Em frente à Prefeitura (Avenida Lázaro de Mello Brandão, Vila Campesina)