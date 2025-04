Carlos Alberto se emociona ao receber título de cidadão cotiano: “Não sei se mereço tanto”

O humorista Carlos Alberto de Nóbrega foi homenageado nesta terça-feira (15) com o título de cidadão cotiano, em uma sessão solene na Câmara Municipal de Cotia. Visivelmente emocionado, o apresentador de “A Praça é Nossa” recebeu a honraria proposta pelo vereador Alexandre Frota (PDT).

Ao chegar à casa legislativa, Carlos Alberto foi recebido com demonstrações de carinho pelo público presente, posando para fotos. Durante seu discurso na tribuna, ele agradeceu a presença de todos e reforçou sua relação com os fãs: “Nunca neguei uma foto com alguém porque eu dependo de vocês”.

Dirigindo-se a Frota, Carlos Alberto expressou sua gratidão de forma tocante: “Não sei o que falar para você porque as pessoas são homenageadas depois que morrem, mas você me deu três vezes o privilégio de ser homenageado. Te agradeço de coração”.

Ele também agradeceu ao povo de Cotia e demonstrou humildade: “Acho que não sei se mereço tanto. Deus tem sido muito caridoso comigo, me dando alegria, o carinho que eu tenho do público é uma coisa impressionante”.

Alexandre Frota, autor da homenagem, destacou a importância de Carlos Alberto para a televisão brasileira em seu discurso na tribuna: “Homem que dividiu palco com Golias, Silvio Santos, Hebe Camargo, Moacyr Franco, Jô Soares, Renato Aragão, e nós estamos aqui entregando uma homenagem mais do que merecida a esse homem que formou milhares de novos atores.”

Posteriormente, em suas redes sociais, Frota reiterou a relevância do homenageado: “Não podemos falar da televisão brasileira sem falar de Carlos Alberto de Nóbrega. Fico muito feliz de recebê-lo aqui na Câmara Municipal de Cotia e por fazer essa justa homenagem a ele”.