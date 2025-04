Caso Vitória: Ministério Público denuncia Maicol por sequestro, feminicídio e outros dois crimes

Maicol Santos, único suspeito de matar a adolescente Vitória Sousa, de 17 anos, em Cajamar, foi formalmente acusado pela Justiça pelos crimes de sequestro qualificado, feminicídio, ocultação de cadáver e fraude processual – por tentar atrapalhar as investigações. A denúncia foi apresentada pelo Ministério Público de São Paulo (MP-SP) e os detalhes foram divulgados em uma coletiva de imprensa conjunta com a Polícia Civil nesta terça-feira (29).

Durante a coletiva, o procurador-geral de Justiça, Paulo Sérgio de Oliveira e Costa, lamentou o caso ocorrido em Cajamar (SP), afirmando que existem muitas “Vitórias” no país, meninas vulneráveis à violência em seus trajetos diários, e que o Brasil não pode tolerar essa situação.

O promotor Jandir Moura Torres Neto, um dos responsáveis pela denúncia, informou ainda que foi solicitado à Justiça que a prisão temporária do acusado seja convertida em prisão preventiva, ou seja, sem prazo definido. Segundo ele, se Maicol for condenado por todos os crimes com penas próximas às máximas, a sentença total pode chegar a 50 anos de prisão.

Nova investigação

O delegado Fabio Cenachi, de Cajamar, disse durante a coletiva que será aberta uma nova investigação para apurar se outra pessoa ajudou o suspeito a esconder o corpo de Vitória. “Nós temos uma amostra de perfil genético colhida do carro do suspeito e, caso outras provas surjam, esse conjunto probatório poderá nos levar à identificação desse copartícipe”, explicou o delegado.

Vitória Sousa desapareceu no final de fevereiro após sair do trabalho e pegar um ônibus para casa. Seu corpo foi encontrado uma semana depois em uma área de mata a cerca de cinco quilômetros de onde morava, também em Cajamar. A investigação apontou que o suspeito preso conhecia a adolescente e a perseguia. Maicol segue preso desde o dia 8 de março.