Caso Vitória: Polícia Civil realizará reconstituição do crime em Cajamar

Em busca de clareza sobre a trágica morte da adolescente Vitória Regina, a Polícia Civil de Cajamar solicitou ao Instituto Médico Legal (IML) a reconstituição do crime. O objetivo, segundo a polícia, é “esclarecer todas as circunstâncias em que ele ocorreu”.

A decisão representa uma mudança de posicionamento da delegacia de Cajamar, responsável pela investigação. Na semana passada, em entrevista coletiva, a polícia havia afirmado que o caso estava praticamente encerrado. No entanto, os investigadores agora consideram prudente “remontar o quebra-cabeça” para eliminar quaisquer questionamentos remanescentes.

A decisão de realizar a reconstituição também ocorre após a defesa de Maicol Santos, principal suspeito do assassinato, questionar a legalidade da confissão de seu cliente, alegando que ele teria sido coagido pelas autoridades. Embora a Secretaria da Segurança Pública (SSP) não tenha confirmado uma ligação direta entre os dois fatos, a coincidência chama a atenção.

Maicol Santos permanece preso, tendo sido transferido de Cajamar para o Centro de Detenção Provisória de Guarulhos na última semana. Segundo a defesa dele, a polícia também solicitou uma perícia psiquiátrica. Em nota ao “G1”, os advogados informaram que “questionam, veementemente, a conduta adotada pelo delegado responsável pelo caso, que, sem ordem judicial, agendou a realização de uma perícia psiquiátrica”.

A família e amigos de Vitória Regina se uniram em um protesto no fim de semana em Cajamar, onde pediram justiça pela morte da jovem. Vitória foi vista com vida pela última vez na noite de 26 de fevereiro, quando voltava do trabalho. O corpo dela foi encontrado uma semana depois, em uma área de mata de difícil acesso a cerca de cinco quilômetros de onde morava.