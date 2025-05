Castello Branco e Raposo Tavares têm fluxo de 1,3 milhão de usuários no feriado do Dia do Trabalhador

As rodovias Castello Branco (SP-280) e Raposo Tavares (SP-270), nos trechos de acesso à capital paulista, registraram um movimento de aproximadamente 1,3 milhão de usuários durante o feriado prolongado do Dia do Trabalhador, compreendido entre quarta-feira (30/4) e domingo (4/5). A concessionária Ecovias Raposo Castello, responsável pela administração das vias, divulgou o balanço nesta segunda-feira (5).

Durante os cinco dias, foram realizados 449 atendimentos aos motoristas, sendo a maioria por socorro mecânico (227) e guinchamentos (166). O volume médio de tráfego diário alcançou 258 mil veículos. O dia de maior movimento foi a quarta-feira (30/4), véspera do feriado, quando 304.624 veículos passaram pelas rodovias. Nos dias seguintes, o fluxo foi de 235.993 na quinta-feira (1/5), 273.739 na sexta-feira (2/5), 258.494 no sábado (3/5) e 220.068 no domingo (4/5), totalizando 1.292.918 veículos.

“Foi um feriado relativamente tranquilo, em que pudemos aprimorar ainda mais nossos procedimentos e atender as solicitações dos usuários com mais agilidade e eficiência”, avaliou Luiz Roberto Tavares, Gerente de Operações da Ecovias Raposo Castello. “As melhorias são contínuas e fundamentais para apoiarmos os viajantes sempre que precisarem.”

A concessionária recebeu 262 solicitações de usuários, a maior parte através do canal 0800 270 0 280, com 113 chamadas de voz e 76 mensagens via WhatsApp. Toda a frota, composta por 10 guinchos, seis ambulâncias, quatro motocicletas e oito viaturas de apoio (incluindo veículos de inspeção de tráfego, combate a incêndios e resgate de animais), esteve de prontidão.

No período, foram registrados 38 acidentes nas duas rodovias, com um total de 70 vítimas. Destas, 47 saíram ilesas, 13 tiveram ferimentos leves, nove sofreram ferimentos moderados e uma vítima fatal foi contabilizada.

A Ecovias Raposo Castello, a mais nova concessão do Grupo EcoRodovias, administra quatro trechos em rodovias na Região Metropolitana de São Paulo, incluindo a SP-270 (Raposo Tavares), SP-280 (Castello Branco), SP-029 e a ligação Cotia-Embu das Artes. A concessionária planeja investir R$ 8 bilhões em obras ao longo da concessão, como a implantação de faixas adicionais na Castello, marginais e faixas adicionais na Raposo, duplicação da SP-029, adoção do sistema de pedágio Free Flow, além de novas passarelas, ciclovias, áreas de descanso para caminhoneiros e ligações da Raposo com a Marginal Pinheiros.