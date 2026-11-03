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Cemitérios de Osasco registram grande movimento durante o Dia de Finados

Milhares de pessoas visitaram os três cemitérios municipais na segunda-feira (2); programação também marcou a entrega da nova Capela de Santo Antônio

Por Jenifer Oliveira | Atualizado em: 03/11/2026 15:35 Siga-nos no Google News
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capela de santo antonio osasco dia de finados
Nova Capela de Santo Antônio / Foto: Fernanda Cazarini
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Milhares de pessoas passaram pelos cemitérios municipais de Osasco na segunda-feira (2), Dia de Finados, para homenagear familiares e amigos. Os cemitérios Parque dos Girassóis, Bela Vista e Santo Antônio registraram movimento intenso ao longo do dia.

A programação contou com missas e momentos de oração. Os visitantes também levaram flores e acenderam velas em memória de pessoas queridas.

Um dos destaques foi a entrega da nova Capela de Santo Antônio, no cemitério de mesmo nome. O espaço foi inaugurado pelo prefeito Gerson Pessoa (Podemos) e recebeu a bênção da Diocese de Osasco. A estrutura será utilizada para momentos de oração e acolhimento aos visitantes.

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Escrito por

Jenifer Oliveira

Jenifer Oliveira é editora do Portal Visão Oeste. Jornalista formada pela Universidade Nove de Julho, atua na imprensa regional desde 2016. Com expertise em jornalismo digital, acumula experiências na redação e edição de texto, reportagem e assessoria de imprensa e comunicação.
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Tags: Dia de Finados Osasco

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