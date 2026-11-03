Cemitérios de Osasco registram grande movimento durante o Dia de Finados

Milhares de pessoas passaram pelos cemitérios municipais de Osasco na segunda-feira (2), Dia de Finados, para homenagear familiares e amigos. Os cemitérios Parque dos Girassóis, Bela Vista e Santo Antônio registraram movimento intenso ao longo do dia.

A programação contou com missas e momentos de oração. Os visitantes também levaram flores e acenderam velas em memória de pessoas queridas.

Um dos destaques foi a entrega da nova Capela de Santo Antônio, no cemitério de mesmo nome. O espaço foi inaugurado pelo prefeito Gerson Pessoa (Podemos) e recebeu a bênção da Diocese de Osasco. A estrutura será utilizada para momentos de oração e acolhimento aos visitantes.