Como fica o tempo em São Paulo neste sábado (19/04)? Previsão indica chuva

A previsão do tempo para a capital paulista neste sábado (19/04), aponta para um dia marcado pela instabilidade e condições chuvosas. Embora o período da manhã possa apresentar sol entre muitas nuvens, a tendência é de deterioração do tempo ao longo do dia.

Temperaturas hoje (19/04) na capital paulista

As temperaturas na cidade deverão variar entre a mínima de 19°C e a máxima de 25°C na cidade de São Paulo, indicando um dia com temperaturas mais amenas em comparação aos dias anteriores.

Previsão de chuva em São Paulo hoje:

A probabilidade de ocorrência de chuva é alta, estimada em 88%. O volume de precipitação esperado é de 2.4 milímetros ao longo do período.

A expectativa é que o céu fique encoberto e o tempo se torne chuvoso a partir da tarde. A noite seguirá com tempo instável, caracterizada por chuva intermitente.

Umidade do ar

A umidade relativa do ar permanecerá elevada, oscilando entre a mínima de 72% e a máxima de 95%, contribuindo para a sensação de tempo úmido.

*As informações são do Climatempo e podem sofrer alterações ao longo do dia