Confira os processos seletivos desta sexta-feira (28) no PAT Santana de Parnaíba

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Santana de Parnaíba está com diversas vagas de emprego com entrevistas para esta sexta-feira (28). As oportunidades são para atendente de balcão, vigilante condutor, porteiro e auxiliar de cozinha.

Confira os detalhes de cada vaga:

Atendente de Balcão: Entrevista no PAT Poupatempo Fazendinha: 28 de março, 14h Ensino Fundamental Completo Sem Experiência Salário: R$ 2.010,00 + R$ 300 ou mais por meta batida Benefícios: Vale-Transporte + Cesta Básica + Vale-Alimentação



Vigilante Condutor: Entrevista no PAT Poupatempo Fazendinha: 28 de março, 10h Ensino Médio Completo Experiência: a partir de 6 meses CNH A e B Possuir veículo próprio Salário: R$ 2.148,22 Benefícios: Vale-Transporte + Assistência Médica + Seguro de Vida + Ticket Alimentação + Vale-Alimentação + Participação nos Lucros



Auxiliar de Cozinha: Entrevista no PAT Poupatempo Fazendinha: 28 de março, 14h Ensino Fundamental Completo Sem Experiência Salário: R$ 2.010,00 Benefícios: Vale-Transporte + Cesta Básica + Vale-Alimentação



Porteiro: Entrevista no PAT Poupatempo Fazendinha: 28 de março, 10h Ensino Fundamental Completo Experiência: a partir de 6 meses Salário: R$ 1.912,07 Benefícios: Vale-Transporte + Assistência Médica + Seguro de Vida + Ticket Alimentação + Vale-Alimentação



Para participar dos processos seletivos, os interessados devem comparecer ao PAT no dia e horário indicados para cada vaga, levando RG, CPF, Carteira de Trabalho e currículo atualizado.

O PAT Santana de Parnaíba é um serviço da SEMEDES (Secretaria de Emprego, Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação) que oferece intermediação de mão de obra, orientação profissional e outros serviços para auxiliar na busca por emprego.

O PAT Poupatempo Fazendinha fica na Avenida Tenente Marques, 5297, Jardim do Luar.