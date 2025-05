Cotia inaugura nova arena de futebol no Estela Maris neste sábado (17)

O bairro Estela Maris, em Cotia, ganhará um novo e moderno espaço para a prática esportiva neste sábado (17). A Prefeitura promoverá, às 13h, a cerimônia de inauguração da Arena Horácio Xavier da Silva, localizada na avenida Miguel Mirizola, 241. O antigo campo do bairro, que se encontrava em condições precárias, foi completamente revitalizado, dando lugar a uma estrutura de alta qualidade para atender a população local e da região.

A nova arena de futebol conta com campo de grama sintética, vestiários, uma área de playground para as crianças, uma mini arquibancada para os torcedores, estacionamento e sistema de iluminação completo, permitindo o uso também no período noturno.

Para marcar a estreia do novo campo, a Secretaria de Esportes e Lazer de Cotia organizou uma programação com partidas amistosas. Já estão confirmados os confrontos entre as equipes da Prefeitura e da Câmara Municipal, além de uma partida de futebol feminino, celebrando a entrega do novo equipamento esportivo à comunidade.