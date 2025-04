Desbloqueie todo potencial e aumente seus lucros com o SinHoRes ao seu lado

A convite do Visão Oeste, a quem eu agradeço a oportunidade, estarei mensalmente aqui com vocês, trazendo temas para reflexão e debate não apenas, mas, especialmente, dos leitores que empreendem e que gostam de comer fora, viajar e ter experiências que enriquecem a alma.

É um prazer me dirigir a vocês não apenas como uma voz em meio à multidão, mas como um apoio tangível e presente para a construção dos seus negócios. Por muito tempo, a noção de sindicatos foi associada apenas a trabalhadores organizados, muitas vezes envoltos em burocracia e estagnação, salvo raras e honrosas exceções, como é o caso do Sinthoresp, ligado aos trabalhadores em hotéis, bares e restaurantes da nossa região, extremamente atuante. No entanto, é hora de ressignificar esse conceito.

Hoje, quero destacar a relevância do SinHoRes, o Sindicato Patronal dos Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Osasco e Região, como um agente ativo de transformação e defesa dos interesses empresariais. Nossa missão transcende a mera formalidade de representação legal; somos parceiros estratégicos da jornada de crescimento dos empresários do setor.

Negociação que faz diferença

Em tempos de incertezas econômicas, a habilidade de negociação é crucial para manter a sustentabilidade dos negócios. Ao lado de um time de advogados, economistas e empresários altamente qualificados, negociamos a Convenção Coletiva de Trabalho – CCT, com o Sinthoresp, maior sindicato de trabalhadores da América Latina, para assegurar que as convenções coletivas reflitam as possiblidades das empresas e as necessidades dos trabalhadores. As negociações duram meses e evitam que os custos trabalhistas se elevem desnecessariamente, permitindo que você concentre seus esforços onde realmente importa: o desenvolvimento da sua empresa.

Segurança jurídica e contábil

No SinHoRes, o suporte jurídico e contábil não é uma promessa vaga; é uma realidade fundamentada na prática preventiva. Nossa equipe, composta por especialistas em diversas áreas do Direito, atua de forma proativa para antecipar problemas e garantir que sua empresa esteja sempre em conformidade com a legislação vigente. Este apoio não apenas mitiga riscos, mas também traz tranquilidade e economia.

Capacitação e networking

Compreendemos que o aprendizado e o networking são pilares do sucesso empresarial. Por isso, organizamos eventos exclusivos, presenciais e online, que proporcionam aos nossos membros insights valiosos sobre gestão, estratégias de recursos humanos e otimização de caixa. Imagine ter acesso a essas oportunidades sem custo adicional é isso que oferecemos aos nossos associados. Atualmente estamos com 4 cursos de formação e capacitação em andamento, em parceira com Sinthoresp, para atacar a principal dor do setor, que é a falta de trabalhadores capacitados e os cursos são totalmente gratuitos.

Benefícios tangíveis

E os benefícios não param por aí. Com o SinHoRes, você tem acesso a uma série de vantagens práticas para reduzir seus custos operacionais, como exames admissionais e demissionais pagos pelo SinHoRes; Certificação Digital com o melhor custo do mercado; economia na conta de luz e ações judiciais coletivas que beneficiam toda a categoria, mesmo não sendo associado, coisa que só um sindicato tem a prerrogativa de fazer por ser substituto processual de todas as empresas do setor. Dessa forma proporcionamos suporte abrangente para a sua tranquilidade e eficiência.

O SinHoRes também atua diretamente, monitorando e interferindo em projetos de lei e medidas dos governos que possam impactar negativamente o ambiente de negócios, gerando custos ou burocracias desnecessárias.

A Importância da contribuição assistencial

Para que tudo isso seja possível, a sua contribuição assistencial é vital. O SinHoRes não recebe nenhum centavo de dinheiro público. É essa contribuição que financia sozinha as nossas ações, permitindo-nos negociar melhores condições e organizar eventos que beneficiam diretamente o seu negócio e assim possa continuar a desfrutar dos serviços que tornam os seus empreendimentos mais fortes e competitivos.

Não importa o tamanho da sua empresa, nosso compromisso com você é inabalável, seja em Osasco, Barueri, Santana de Parnaíba, Carapicuíba, Cajamar, Itapevi, Jandira ou Pirapora do Bom Jesus (e vem aí Vargem Grande Paulista). Acompanhe nossas próximas comunicações, onde compartilharemos mais estratégias, soluções, informações e insights que podem revolucionar a forma como você gerencia seu negócio.

Siga a gente no Instagram, @sinhoresosascoealphaville, no site sinhoresosasco.com.br, que diariamente tem novidades por lá, ou apareça para um café em nossa sede no centro de Osasco. Juntos, continuaremos a crescer e prosperar. Vamos nos encontrar no topo!