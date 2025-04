Drama da Paixão em Santana de Parnaíba conta também “Os Sonhos de José” entre os dias 17 e 19 de abril

A tradicional encenação do Drama da Paixão de Santana de Parnaíba já tem data e tema definidos. O espetáculo, considerado o maior do gênero a céu aberto no Estado de São Paulo e o segundo maior do Brasil, será realizado entre os dias 17 e 19 de abril, na Barragem Edgard de Souza. Neste ano, a primeira parte da produção trará como tema “Os sonhos de José”.

Promovido pela Secretaria de Cultura e Turismo da cidade, o evento mobiliza mais de mil pessoas, incluindo elenco principal, centenas de figurantes, equipe técnica, expositores e colaboradores. A produção é conhecida por sua escala impressionante e já atraiu mais de um milhão de espectadores ao longo de suas quase três décadas de história.

O diretor do espetáculo, Edmilson Andrade, revela a escolha do tema para a 28ª edição: “A nossa mensagem de família, amor e perdão, logo na primeira parte da encenação deste ano, será transmitida por meio de uma das histórias mais lindas do antigo testamento, que é a de um homem humilde, vendido como escravo e que acabou se tornando governador do Egito”. A narrativa de José, com sua jornada de adversidades e redenção, busca inspirar esperança, resiliência e fé no público.

A encenação ocorre em uma megaestrutura montada em uma área de 15 mil m² na Barragem Edgard de Souza, localizada na Estrada dos Romeiros. O local é transformado com 14 réplicas cenográficas que remetem a locais sagrados de Jerusalém, como o palácio de Pilatos, o templo, a casa de Maria, a mesa da Santa Ceia, aquedutos romanos e o cenáculo, além de uma grande arquibancada para o público.

A adaptação artística baseia-se em passagens do Velho e Novo Testamento, revivendo o nascimento, vida, paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. O tema exclusivo a cada ano para a primeira parte do espetáculo garante o ineditismo da produção, que se inicia logo após o carnaval com seleção de elenco, pesquisa, oficinas vocais, ensaios e a confecção de figurinos. A parte técnica, sob responsabilidade da prefeitura, envolve a logística, organização e o trabalho integrado de quase dez secretarias municipais, incluindo Cultura e Turismo, Transporte e Trânsito, Saúde, Segurança Urbana, Comunicação, Finanças e a Guarda Civil Municipal (GCM).

Serviço e solidariedade

A entrada para o Drama da Paixão 2025 é franca. No entanto, a organização incentiva o público a contribuir com a doação de 1 kg de alimento não perecível. Haverá pontos de arrecadação no local, e os mantimentos serão destinados ao Fundo Social de Solidariedade do município para distribuição a famílias em situação de vulnerabilidade.

O espetáculo terá início às 20h30 nos três dias (17, 18 e 19 de abril), com fechamento dos portões às 22h. O acesso será pelo portão 02 da Barragem Edgard de Souza (Estrada dos Romeiros, km 40). É importante notar que não será permitida a entrada com coolers, bebidas alcoólicas ou garrafas de vidro.