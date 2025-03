Escolas de Jandira conquistam prêmio do Programa Alfabetiza Juntos SP

Escolas de Jandira ganharam prêmios do programa Alfabetiza Juntos SP, do Governo do Estado, sendo reconhecidas pelo avanço na alfabetização das crianças.Leia matéria completa sobre a premiação aqui.

“É com imensa alegria que compartilhamos essa grande vitória para nosso município no programa #AlfabetizaJuntosSP! Esse reconhecimento é fruto de muito trabalho, dedicação e do compromisso de todos que fazem parte da nossa rede de ensino”, celebrou o prefeito, Dr. Sato.

As escolas de Jandira premiadas pelo desempenho foram:

Antônio de Oliveira

Prof. Antônio Gonçalves

Monteiro Lobato

Pedrina Benedita Dias

Sátiro Alves de Souza

Alfabetiza Juntos

O Governo do Estado de São Paulo anunciou um investimento total de R$ 80 milhões em premiações para os 470 municípios que se destacaram no programa Alfabetiza Juntos SP. A iniciativa visa reconhecer e incentivar os esforços das redes municipais que atingiram as metas estabelecidas na avaliação do Saresp (Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo) 2024. O programa tem como meta alcançar 90% das crianças do 2º ano do Ensino Fundamental consideradas leitoras até 2026.