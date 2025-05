Etec e Fatec de Itapevi oferecem vagas para cursos técnicos e superiores gratuitos; inscrições abertas

Estão abertas as inscrições para os processos seletivos da Fatec (Faculdade de Tecnologia) e da Etec (Escola Técnica Estadual) de Itapevi, oferecendo cursos gratuitos, presenciais e voltados à formação profissional de qualidade. As duas instituições, mantidas pelo Centro Paula Souza, disponibilizam vagas para o 2º semestre de 2025, com foco em áreas estratégicas e com alta demanda no mercado de trabalho.

Fatec de Itapevi

A Fatec Itapevi está com 35 vagas abertas para o curso superior de tecnologia em Gestão da Qualidade, oferecido no período noturno.

Os interessados têm até o dia 6 de junho, às 15h, para realizar a inscrição exclusivamente pelo site vestibular.fatec.sp.gov.br. A taxa de inscrição é de R$ 50 e a prova será aplicada no dia 29 de junho (domingo).

O curso de Gestão da Qualidade capacita os estudantes para atuar com foco em processos, produtividade e melhoria contínua, habilidades essenciais para profissionais que buscam se destacar na indústria e no setor de serviços.

Para mais informações sobre o processo seletivo da Fatec Itapevi, os interessados podem entrar em contato pelo telefone (11) 4205-8900 ou pelo e-mail f308acad@cps.sp.gov.br.

Etec

A Etec Itapevi também está com inscrições abertas para o Vestibulinho do 2º semestre de 2025. O prazo final para se inscrever é 10 de junho, às 15h. São oferecidas 80 vagas no total, divididas entre os cursos noturnos de Técnico em Administração (40 vagas) e Técnico em Desenvolvimento de Sistemas (40 vagas). A prova será realizada no dia 6 de julho (domingo), às 13h30.

A taxa de inscrição para o Vestibulinho da Etec é de R$ 33,00, e o cadastro deve ser feito pelo site vestibulinho.etec.sp.gov.br. Para realizar a inscrição, é necessário preencher a ficha com o número do CPF e criar uma senha de acesso.