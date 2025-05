Federação Paulista interdita Arena Barueri

A Federação Paulista de Futebol (FPF) interditou nesta quarta-feira (21) a Arena Barueri para a realização de jogos organizados pela entidade estadual. Em documento obtido pela ESPN, a FPF, através de sua Diretora de Segurança, Infraestrutura e CAR, Marina Tranchitella, justifica a medida devido a “reformas” no estádio que “impossibilitam a realização de jogos com público”.

A portaria informa que a Arena Barueri está “VETADA PARA JOGOS” e entra em vigor na presente data, revogando disposições contrárias.

Segundo a ESPN, a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, teria interpretado a interdição como uma forma de “retaliação” por parte da FPF devido o Palmeiras não ter assinado um documento apoiando a candidatura do presidente da Federação Paulista, Reinaldo Carneiro Bastos, ao comando da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

A Crefipar, uma das empresas do grupo de Leila Pereira, é a atual concessionária da Arena Barueri. Ainda de acordo com a ESPN, o Palmeiras não se pronunciará sobre o tema no momento.

*Com informações da ESPN