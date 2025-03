Feirão do Emprego em Osasco é nesta sexta-feira; saiba como participar

A primeira edição do ano do Feirão do Emprego em Osasco será realizada nesta sexta-feira (28), na Avenida dos Autonomistas, 1325 – Vila Yara. Serão oferecidas mais de 3 mil vagas em diversas áreas, além de mil oportunidades para Pessoas com Deficiência (PcD) e para jovem aprendiz.

A ação, promovida pela Prefeitura de Osasco em parceria com a Faculdade Anhanguera, ocorrerá das 9h às 14h.

Para participar, os interessados devem agendar previamente o atendimento pela Central 156 ou pelo telefone (11) 3651-7080 via atendimento eletrônico.

