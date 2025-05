Festival leva culinária árabe ao Largo de Pinheiros com entrada gratuita

Nos dias 24 e 25 de maio, o Largo de Pinheiros, na zona oeste de São Paulo, será palco do Festival Mil e Um Sabores, um evento gastronômico com entrada gratuita que celebra a culinária árabe e do Oriente Médio. Com funcionamento das 11h às 21h, o festival promete uma verdadeira imersão nos sabores, aromas e tradições culturais de países como Líbano, Síria e Marrocos.

O público poderá saborear clássicos da gastronomia árabe, como kibe (assado e frito), esfihas variadas, falafel, kafta, homus, babaganuche, coalhada seca e charutos de folha de uva e repolho. Para os apaixonados por doces, delícias tradicionais como baklava e mamul estarão disponíveis, além de bebidas típicas como chás e cafés aromáticos.

Além da gastronomia, a programação inclui apresentações de música e danças tradicionais, criando uma atmosfera envolvente para todas as idades. O ambiente também será pet friendly, garantindo que os animais de estimação sejam bem-vindos ao evento.

O acesso ao festival é facilitado pela localização estratégica: o Largo de Pinheiros fica a poucos metros da estação Faria Lima, da Linha 4-Amarela do metrô. Para quem preferir ir de carro, há estacionamentos pagos nas imediações.

Serviço:

Festival Mil e Um Sabores

Quando: 24 e 25 de maio de 2025, das 11h às 21h

Local: Largo de Pinheiros, São Paulo (próximo à estação Faria Lima do metrô)

Entrada gratuita/ Pet friendly