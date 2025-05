GCM de Osasco conquista ouro e pratas na natação da Olimpíada Estadual das Guardas

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Osasco teve um desempenho de destaque na 12ª Olimpíada das Guardas Municipais do Estado de São Paulo, realizada em Campinas no último dia 7 de maio. Representando a cidade em um evento que reuniu 49 instituições de segurança municipais, a atleta GCM 3ª Classe Fernanda Nogueira Silva brilhou nas piscinas.

Fernanda conquistou três medalhas na modalidade de natação. O ponto alto foi a medalha de ouro nos 50 metros livre, onde cravou o tempo de 35 segundos e 25 centésimos (35’25). Além do ouro, a GCM osasquense garantiu duas medalhas de prata: uma nos 50 metros costas, com o tempo de 40 segundos e 84 centésimos (40’84), e outra nos 50 metros borboleta, com 40 segundos e 99 centésimos (40’99).

Orgulhosa de sua performance, a atleta comemorou as conquistas e agradeceu o apoio recebido: “Com muita emoção e gratidão, agradeço a oportunidade de representar Osasco e deixar mais uma marca do esporte para a cidade. Treinos, dedicação e esforço sempre dão bons frutos. Obrigada aos meus técnicos Kelvin e Denis por todo o suporte necessário. Ao meu noivo Marcelo, pelo apoio e a todos que vibraram com a conquista!”, declarou Fernanda.

O comandante da GCM de Osasco, Inspetor Erivan, parabenizou a agente pelo sucesso na competição. “Fernanda representa o espírito de dedicação e excelência da nossa Guarda Civil Municipal. Ver uma de nossas integrantes brilhar em uma competição tão significativa é motivo de grande orgulho para toda a equipe. A conquista dela é um reflexo do esforço e comprometimento de nossos agentes, que seguem elevando o nome de Osasco com garra e determinação”, afirmou o comandante.