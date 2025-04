Humorista Fernando Pedrosa traz show de stand-up para o Centro de Eventos de Barueri nesta sexta (11)

O humorista e roteirista Fernando Pedrosa sobe ao palco do Centro de Eventos de Barueri nesta sexta-feira (11), às 21h, para apresentar seu show de comédia stand-up “Bebendo vinho e xavecando a plateia!”.

Nascido em São Paulo, Pedrosa, como é carinhosamente chamado, vem conquistando espaço nos principais clubes de comédia do Brasil. Seu humor se destaca pela interação com o público, uma característica que promete marcar a noite em Barueri, como sugere o título de seu show e sua autoproclamada alcunha de “xavequeiro profissional”.

Além de sua performance nos palcos, Fernando Pedrosa tem uma carreira consolidada como roteirista. Ele integrou a equipe de roteiristas da 13ª temporada do popular programa “A Culpa é do Cabral” e contribuiu para o conteúdo digital das temporadas 12 e 13 do mesmo programa no Comedy Central. Sua escrita também esteve presente no canal de humor do Guaraná Antarctica, “Coisa Nossa”, e no programa “Papo de Bicha” da Rádio Geek.

Pedrosa também é uma figura relevante na representatividade LGBTQIAP+ na comédia, sendo um dos criadores do “Não Sou Obrigadx”, o primeiro grupo de stand-up formado integralmente por humoristas da comunidade. Sua participação em programas como “Comedy Central Apresenta” (ao lado de grandes nomes como Leandro Hassum e Nany People), “Comédia com Todas as Letras: LGBTQIA+” e no prestigiado Festival Risadaria, onde foi finalista do Campeonato Itubaína de Humor, reforçam seu talento e versatilidade.

A apresentação única será no Centro de Eventos de Barueri, localizado na Avenida Sebastião Davino dos Reis, 672, Jardim Tupanci, com início às 21h desta sexta-feira (11). Os ingressos estão à venda no site Bilheteria Express.