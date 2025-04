Igor Guimarães apresenta novo show “Stand Up de Humor” em Santana de Parnaíba neste sábado (12)

Igor Guimarães apresenta novo show “Stand Up de Humor” em Santana de...

O comediante Igor Guimarães desembarca na Arena de Eventos de Santana de Parnaíba neste sábado (12), às 21h, para apresentar seu mais novo show solo, intitulado “Stand Up de Humor”.

Após quatro anos viajando pelo Brasil com o sucesso “Benignismo”, Igor retorna com um espetáculo renovado, prometendo uma nova estrutura e arranjo que mescla seu característico humor com música 100% autoral. O roteiro abordará temas variados, desde conflitos familiares e histórias marcantes de amigos até experiências de viagens e observações sobre acontecimentos atuais.

Uma das marcas registradas de Igor Guimarães é sua capacidade de adaptação e improviso. O comediante não segue um roteiro rígido, preferindo atuar conforme a energia do momento e a interação com a plateia. O público pode esperar uma mistura de piadas já consagradas e queridas pelos fãs, textos inéditos e, claro, muita espontaneidade.

A apresentação é uma oportunidade única para se divertir com o humor peculiar e musical de Igor Guimarães. O evento acontece na Arena de Eventos de Santana de Parnaíba, localizada na Av. Esperança, 450, no Campo da Vila.

Restam poucos ingressos disponíveis. As vendas estão sendo realizadas exclusivamente pelo site Bilheteria Express.