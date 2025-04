Instituto Butantan abre concurso público para pesquisadores

O Instituto Butantan, um dos principais centros de pesquisa biomédica do país e vinculado à Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo, anunciou a abertura de um concurso público para preencher 11 vagas no cargo de Pesquisador Científico. Este é o primeiro concurso para a carreira de pesquisador na instituição desde 2009.

As oportunidades são para atuação em diversas áreas estratégicas do instituto, como Vacinologia, Virologia, Toxinologia, Biotecnologia e Desenvolvimento de Processos. O cargo exige formação de nível superior em áreas correlatas (como Biologia, Farmácia, Medicina, Biomedicina, Engenharia Química, entre outras especificadas no edital) e oferece uma remuneração inicial de R$ 5.037,04, complementada por um prêmio de incentivo de R$ 984, para uma carga horária de 40 horas semanais.

Os interessados poderão se inscrever entre os dias 24 de abril e 23 de maio de 2025, exclusivamente pelo site da Fundação Vunesp, que será a banca organizadora responsável pelo processo seletivo. A taxa de inscrição foi fixada em R$ 122,17. A prova objetiva está prevista para ocorrer na tarde do dia 20 de julho de 2025.