Itapevi inicia vacinação contra gripe para idosos e crianças a partir desta quarta (2)

A Prefeitura de Itapevi dá início nesta quarta-feira (2), à Campanha de Vacinação contra a Influenza (gripe), antecipando a imunização para os primeiros grupos prioritários. Idosos com 60 anos ou mais e crianças na faixa etária de 6 meses a 5 anos já podem receber a dose em todas as unidades de saúde do município.

A vacinação é considerada a forma mais eficaz de prevenção contra a gripe, especialmente durante o outono e inverno, período de maior circulação do vírus. A imunização ajuda a reduzir os casos graves, internações e óbitos decorrentes da doença.

Para receber a vacina, os idosos e os responsáveis pelas crianças devem comparecer à unidade de saúde mais próxima, de segunda a sexta-feira, munidos de documento oficial com foto e CPF (como RG ou CNH) ou o Cartão SUS, além da carteira de vacinação da criança ou do idoso.

O horário padrão de atendimento para a vacinação é das 9h às 15h. No entanto, quatro unidades oferecem horário estendido até as 18h para facilitar o acesso da população: UBS Jardim Vitápolis, UBS Parque Suburbano, UBS Amador Bueno e UBS Jardim Rainha.

A Secretaria de Saúde informa que a campanha será progressivamente ampliada nas próximas semanas para abranger outros grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde. Entre eles estão puérperas, trabalhadores da saúde, educadores, pessoas com doenças crônicas ou deficiência permanente, forças de segurança, caminhoneiros, e outros.

A influenza é uma infecção viral aguda altamente transmissível que afeta o sistema respiratório. Os sintomas mais comuns incluem febre, dor de cabeça, dores musculares, dor de garganta e tosse. A transmissão ocorre facilmente por gotículas respiratórias em ambientes fechados ou pelo contato com superfícies contaminadas.