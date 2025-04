Jandira abre inscrições para curso gratuito de cuidador de idosos com inclusão digital

A Prefeitura de Jandira, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e em parceria com o programa Qualifica SP, está com inscrições abertas para o curso gratuito de “Cuidador de Idosos com Inclusão Digital”. Esta é uma oportunidade para quem busca qualificação em uma área de crescente demanda, unindo as competências essenciais do cuidado com a terceira idade à necessária inclusão no mundo digital.

O curso é destinado a pessoas com idade a partir de 16 anos e as aulas ocorrerão no período da manhã, das 8h às 12h10, de segunda a sexta-feira. O início está previsto para 28 de abril, com término em 27 de maio. As aulas serão ministradas na Av. Fernando Pessoa, 195, em Jandira.

As inscrições devem ser realizadas até o dia 22 de abril, exclusivamente pelo site oficial do programa: www.qualificasp.sp.gov.br. É importante ressaltar que, para efetuar a inscrição, o interessado precisa possuir uma conta no portal GOV.BR.

Esta capacitação visa oferecer uma formação completa, abordando tanto as técnicas e conhecimentos fundamentais para o cuidado de idosos com qualidade e respeito, quanto o desenvolvimento de habilidades digitais, cada vez mais importantes no dia a dia e na interação com tecnologias que podem auxiliar no cuidado e bem-estar.

Para esclarecer dúvidas sobre o curso ou o processo de inscrição, os interessados podem entrar em contato diretamente pelo WhatsApp (11) 4707-2204.