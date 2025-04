Jardim Petrópolis recebe Operação Cata-treco contra a dengue nesta quarta-feira (30)

Nesta quarta-feira (30), a partir das 9h, a “Operação Cata-treco contra a Dengue” passará pelas ruas do Jardim Petrópolis, em Cotia. A iniciativa tem como objetivo recolher materiais inservíveis que possam acumular água parada, tornando-se potenciais criadouros para o mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya.

A orientação é que os moradores separem os materiais que desejam descartar e os deixem na calçada em frente às suas residências antes do horário de início da coleta. Serão recolhidos itens como pneus velhos (pneu), latas, garrafas PET e de vidro, sacolas plásticas e outros recipientes inutilizados que possam reter água.

Atenção: A operação é específica para materiais que podem se tornar focos do mosquito. Portanto, não serão recolhidos entulhos e restos de materiais de construção.

Segundo informado, a Operação Cata-treco contra a Dengue ocorre todas as quartas-feiras, priorizando as regiões da cidade com maior incidência de casos da doença, como parte das ações de combate e prevenção ao Aedes aegypti.