Motorista e passageiros saem ilesos de ônibus que pegou fogo em Barueri

Um incêndio atingiu um ônibus no Rodoanel Mário Covas (SP-021), na altura do km 11,300, em Barueri, na noite desta quarta-feira (9). Os 40 ocupantes do veículo Mercedes Benz saíram ilesos.

O incidente, que começou por volta das 21h30 enquanto o ônibus trafegava pela faixa 4, provocou a interdição total da pista interna. O veículo saiu de Itapevi e tinha como destino a cidade de Osasco.

Ainda não se sabe as causas do incêndio. Equipes do Corpo de Bombeiros, da concessionária Autoban e da Polícia Militar Rodoviária atenderam a ocorrência.