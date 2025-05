Nakata promove avaliação gratuita de amortecedores no MercadoCar Osasco

A fabricante de autopeças Nakata realizará uma avaliação gratuita dos amortecedores dos veículos que passarem pela loja MercadoCar Osasco nos dias 30 e 31 de maio. A iniciativa, denominada “Auto Stop Nakata”, visa contribuir para uma direção mais segura.

A checagem do sistema de suspensão será feita por uma máquina especializada que submete o conjunto de componentes a variações de baixa, média e alta frequências, por meio de simulações automáticas de variados tipos de solos. Os amortecedores são itens de segurança essenciais, responsáveis por suavizar os impactos entre o carro e a via, além de auxiliar a manter as rodas em contato com o piso, promovendo conforto e estabilidade.

A Nakata destaca alguns sinais que podem indicar problemas nos amortecedores e no sistema de suspensão, como vazamento de óleo do componente, balanço excessivo ao trafegar por desníveis, desgaste com escamação dos pneus, perda de estabilidade em curvas e aumento da distância de frenagem. Ao identificar qualquer um desses sinais, a recomendação é levar o veículo a um mecânico de confiança para avaliar todo o sistema de suspensão, que inclui molas, bandejas, coxins, pivôs, batentes e buchas.

Serviço:

Auto Stop Nakata

Data: 30 de maio (sexta-feira) – das 9h às 17h

Data: 31 de maio (sábado) – das 9h às 13h

Local: MercadoCar Osasco

Endereço: Av. dos Autonomistas, 4192 – Industrial Centro – Osasco.