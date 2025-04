Orquestra feminina MINC estreia em Cotia com concerto gratuito no Parque CEMUCAM...

Neste domingo (13), a Orquestra Feminina MINC – Musicistas In Concert, um grupo formado exclusivamente por mulheres, realizará seu primeiro concerto didático no Parque CEMUCAM, com apresentação marcada para as 14h. O evento é gratuito.

Nascida em 2022 a partir da união de musicistas amigas que buscavam mais espaço e representatividade em um cenário orquestral ainda predominantemente masculino, a MINC reúne instrumentistas de diferentes níveis, desde iniciantes até profissionais. O propósito do grupo vai além da performance: busca o aprimoramento técnico, a prática coletiva, a difusão da música orquestral e, principalmente, inspirar outras mulheres no universo instrumental e vocal. “O amor à música é o que nos une!”, destaca o material de divulgação.

A apresentação em Cotia, que conta com o apoio da Prefeitura e da Secretaria de Cultura e Lazer, acontecerá no espaço coberto do Parque CEMUCAM, ao lado da Administração (localizado na Rua Mesopotâmia, s/n – Km 25 da Rodovia Raposo Tavares, Jd. Passárgada). O público poderá apreciar um repertório inédito, com obras orquestrais e solos de piano e voz.

A entrada para o concerto é gratuita, mas os organizadores solicitam que os interessados retirem seus ingressos previamente através da plataforma Sympla (www.sympla.com.br), para melhor organização e controle de público.

Serviço: