Osasco abre inscrições para agente de organização escolar até 4 de abril

A Diretoria de Ensino Região de Osasco está com inscrições abertas para o Processo Seletivo Simplificado Regional para contratação temporária de Agente de Organização Escolar. O edital, publicado no Diário Oficial do Estado, oferece oportunidades para candidatos que desejam atuar no quadro de apoio escolar da Secretaria da Educação.

As inscrições podem ser realizadas até o dia 4 de abril de 2025, através do site da Diretoria de Ensino Região de Osasco: https://deosasco.educacao.sp.gov.br. A inscrição é gratuita.

Requisitos:

Ser brasileiro nato, naturalizado ou português com direitos de igualdade;

Ter idade mínima de 18 anos completos na data da contratação;

Estar quite com a Justiça Eleitoral e com as obrigações do serviço militar (quando do sexo masculino);

Ter concluído o Ensino Médio;

Não registrar antecedentes criminais;

Ter sido aprovado no processo seletivo;

Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições da função;

Conhecer as exigências contidas no edital e estar de acordo com elas.

O Agente de Organização Escolar desenvolverá atividades no âmbito da organização escolar, relacionadas à execução de ações envolvendo a secretaria escolar, o atendimento à comunidade escolar em geral, o controle da movimentação de alunos e a orientação quanto às normas de comportamento.

Os vencimentos para a classe de Agente de Organização Escolar correspondem ao valor de R$ 1.640,00 para uma jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais.

A prova objetiva será composta de 40 (quarenta) questões.

O edital completo pode ser consultado no Diário Oficial do Estado e no site da Diretoria de Ensino Região de Osasco: https://deosasco.educacao.sp.gov.br.

Candidatos pretos, pardos e indígenas podem utilizar o sistema de pontuação diferenciada, conforme critérios estabelecidos no edital.

Candidatos com deficiência têm direito à reserva de 5% das vagas, mediante apresentação de laudo médico.