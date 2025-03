Osasco, Barueri, Cotia, e outras cidades da região recebem prêmio por resultados na alfabetização

O Governo do Estado de São Paulo premiou 30 municípios da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) com um total de R$ 19,2 milhões, em reconhecimento aos avanços na alfabetização de crianças através do programa Alfabetiza Juntos SP. Entre eles, Osasco, Barueri, Cotia, Embu das Artes, Itapevi, Jandira, Pirapora do Bom Jesus e Taboão da Serra. A cerimônia de premiação ocorreu nesta terça-feira (25), no Memorial da América Latina, e celebrou os esforços das redes municipais que atingiram as metas estabelecidas na avaliação do Saresp (Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo) 2024.

Barueri recebeu dupla condecoração, sendo premiados tanto pelo desempenho no Saresp quanto pelo avanço na Avaliação de Fluência Leitora.

O Prêmio Excelência Educacional tem como base o Índice de Excelência Educacional (IEE), que considera os resultados do Saresp.

O Alfabetiza Juntos SP é um programa de colaboração entre Estado e municípios que visa garantir avanços na alfabetização. Em 2023, o Governo de São Paulo investiu R$ 300 milhões na iniciativa, que oferece formação de professores, Avaliação de Fluência Leitora, distribuição de material didático padronizado e acesso à plataforma de leitura Elefante Letrado.