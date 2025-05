Osasco brilha na última fase do Campeonato Paulista de Taekwondo e conquista 5 medalhas

Atletas de Osasco se destacaram na 5ª e última fase do Campeonato Paulista de Taekwondo da Federação Paulista de Taekwondo (FETESP), realizada nos dias 3 e 4 de maio. O evento, que contou com a participação de 600 atletas e técnicos, aconteceu no Ginásio Mauro Pinheiro, no Ibirapuera, em São Paulo.

A participação dos atletas de Osasco nesta etapa teve um objetivo estratégico: servir como treinamento preparatório para o Grand Slam Paulista. A equipe já havia se classificado para o Grand Slam, que visa formar a seleção paulista que representará o estado de São Paulo no Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro está programado para ocorrer em Aracajú, no mês de setembro.

Ao final da competição em São Paulo, a equipe de Osasco conquistou um total de 5 medalhas. Foram 2 medalhas de ouro, 2 de prata e 1 de bronze.

Os medalhistas de ouro por Osasco foram:

Lavínia Martins – categoria infantil até 40kg

Iago Martins – categoria adulto -80kg

As medalhas de prata foram conquistadas por:

Yasmin Vargas – categoria junior -52kg

Lucas Antony – categoria sub-21 -58kg

A medalha de bronze foi para:

João Pedro Volpe Junior – categoria -59kg

O técnico Aaron Vargas, da equipe osasquense, avaliou a participação: “Todos os atletas lutaram muito bem e foi um excelente treinamento. Poder treinar em um evento oficial é a melhor forma de se preparar, pois nos permite enfrentar os atletas que iremos encontrar na etapa do Grand Slam. Estou muito orgulhoso do desenvolvimento deles”, disse.

O secretário de Esporte de Osasco, Thiago Borges, também comentou a importância da participação no campeonato: “Esses eventos são fundamentais para o crescimento do Taekwondo em nossa cidade e para o fortalecimento da nossa equipe. A dedicação dos atletas e a orientação dos técnicos têm sido essenciais para alcançarmos bons resultados. Parabéns a todos por mais essa conquista”, completou.