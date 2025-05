Osasco conquista títulos e se destaca no ciclismo em provas realizadas em Indaiatuba

Osasco conquista títulos e se destaca no ciclismo em provas realizadas em...

A equipe de ciclismo de Osasco, formada por atletas do programa Bolsa Atleta da Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer da Prefeitura, teve um desempenho de destaque na 73ª edição da Prova Ciclística 1º de Maio, realizada em Indaiatuba (SP). Os resultados expressivos conquistados ao longo do feriado prolongado confirmam o bom momento da equipe osasquense nas principais competições estaduais da modalidade.

Na tradicional prova realizada em 1º de maio, Maria Júlia conquistou o vice-campeonato na categoria sub-23. Na categoria sub-30 masculina, Henrico Pizzaro terminou em 5º lugar e Vinicius Rossi ficou com a 7ª colocação. Pela elite feminina, Gabi Souza cruzou a linha de chegada na 18ª posição.

No dia seguinte (2), os ciclistas voltaram às pistas para disputar a Prova Paulista de Contrarrelógio Individual (CRI). Maria Júlia brilhou mais uma vez e sagrou-se campeã paulista na categoria sub-23. Na mesma prova, Henrico Pizzaro conquistou o título estadual no sub-30, enquanto Vinicius Rossi terminou em 6º lugar. Pela elite feminina, Gabi Souza ficou na 9ª posição e Juliana Anaja em 10º.

No sábado (3), encerrando a sequência de competições em Indaiatuba, foi realizado o Campeonato Paulista de Estrada e CRI. Maria Júlia novamente subiu ao pódio, desta vez como vice-campeã no sub-23. Henrico Pizzaro manteve o bom desempenho e foi campeão na sub-30, com Vinicius Rossi repetindo a 6ª colocação. Na elite feminina, Gabi Souza e Juliana Anaja terminaram em 11º e 17º lugares, respectivamente. Já na elite masculina, Fernando Santos conquistou a 14ª posição.

“Estamos orgulhosos dos resultados alcançados por nossos atletas. Com um total de três campeões e uma vice-campeã, fica claro o comprometimento e a dedicação de todos. Esses resultados refletem o trabalho e o esforço conjunto de nossos ciclistas, que continuam a nos representar com excelência nas competições”, destacou o secretário de Esportes, Thiago Borges.

Os resultados consolidam Osasco como uma das forças emergentes do ciclismo paulista e refletem o investimento contínuo no esporte de base e de rendimento no município.