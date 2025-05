Osasco lidera na região e é a 3ª cidade que mais gerou empregos em São Paulo em março

Osasco posicionou-se como a terceira cidade que mais gerou vagas no estado de São Paulo e a primeira na região em março. Foram 1.575 novos postos de trabalho com carteira assinada, segundo dados da Fundação Seade, baseados no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). O desempenho coloca Osasco atrás apenas da capital, São Paulo (5.056 vagas), e de Guarulhos (1.661 vagas), evidenciando sua força no cenário econômico paulista.

Nos primeiros três meses deste ano, foram criadas 209.656 vagas com carteira assinada no Estado, o que representa uma média de 2,3 mil novas oportunidades por dia. Somente em março, o saldo positivo foi de 34.864 postos de trabalho.

Analisando os diferentes períodos, observa-se um crescimento consistente na criação de vagas no estado: 0,24% em março, 1,46% no acumulado do primeiro trimestre e 3,22% no acumulado dos últimos 12 meses (de abril de 2024 a março de 2025), período em que foram contabilizadas 453.496 novas oportunidades.

Ainda na região, Cajamar (748 vagas) aparece em 11° no ranking das 50 melhores de março, seguido de Cotia, com 559 vagas criadas.