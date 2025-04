Osasco renova parceria com escola de xadrez e investe em acessibilidade

A Prefeitura de Osasco formalizou a renovação da parceria com a Escola de Xadrez França Garcia. Os secretários de Esportes, Thiago Borges, e de Cultura, Marcelo da Silva, assinaram a concessão que garante o funcionamento da escola nas dependências da Biblioteca Municipal Monteiro Lobato por mais cinco anos.

“Essa concessão representa um grande passo para o desenvolvimento do xadrez em Osasco. Com mais estabilidade, teremos a oportunidade de expandir as ações e apoiar ainda mais os nossos jovens talentos”, afirmou o secretário Thiago Borges,, na última sexta-feira (25).

Para melhorar a acessibilidade, o vereador Gabriel Saúde destinou R$ 50 mil, via emenda parlamentar, para a instalação de um elevador no local, visando maior inclusão dos alunos.

Na mesma data, a escola sediou a 2ª Etapa de Xadrez Rápido, reunindo 80 alunos da cidade e região. Leonardo Araújo foi o campeão geral, garantindo vaga para a próxima fase do torneio.

A Escola de Xadrez França Garcia também mantém projetos sociais ativos. Em parceria com o professor Nivaldo Freixeda, desenvolve o Projeto União dos Moradores do Jardim Veloso, financiado pelo CMDCA, que atende 60 jovens com aulas semanais desde setembro de 2023. Além disso, um enxadrista do programa Bolsa Atleta ministra aulas no Instituto Rainha da Paz, em Santana de Parnaíba, para crianças e adolescentes com deficiência física.

Interessados em participar das aulas podem procurar a Escola de Xadrez França Garcia na Avenida Marechal Rondon, 260, Centro de Osasco, ou ligar para (11) 3654-1114.