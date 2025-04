Osasco terá sábado (26/04) de sol entre nuvens e sem previsão de chuva

A previsão do tempo para este sábado, 26 de abril, em Osasco, indica um dia de tempo estável e sem chuvas. O sol deve aparecer ao longo do dia, mas estará acompanhado por muitas nuvens, com períodos em que o céu ficará predominantemente nublado.

Não há previsão de chuva para o sábado, com a probabilidade de precipitação marcando 0% e volume acumulado de 0.0mm.

Temperaturas em Osasco hoje (26/04):

As temperaturas permanecerão amenas. A mínima prevista é de 18°C, enquanto a máxima deve alcançar os 24°C.

Umidade do ar

A umidade relativa do ar continuará elevada, variando entre a mínima de 71% e a máxima de 96%, o que pode contribuir para uma sensação de tempo um pouco abafado em alguns momentos, apesar das temperaturas amenas.

*Com informações do Climatempo