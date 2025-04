Parceria com Ceagesp viabiliza distribuição de 70 toneladas de alimentos em Itaquá

A Prefeitura de Itaquaquecetuba, por meio da Secretaria de Abastecimento, Segurança Alimentar e Agricultura, realizou a distribuição de 70 toneladas de alimentos para pessoas em situação de vulnerabilidade social e insegurança alimentar no município neste início de ano.

A iniciativa impactou diretamente a vida de 11,5 mil moradores, segundo a prefeitura. A distribuição ocorreu por meio do Banco de Alimentos municipal, que repassou os produtos para 58 entidades sociais previamente cadastradas na cidade.

Os itens distribuídos incluíram uma variedade de legumes, verduras, frutas e legumes, obtidos junto à Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (Ceagesp).

O secretário da pasta, Rolgaciano Fernandes, destacou a importância da ação e o cuidado no processo: “Estamos no início do ano e felizes em proporcionar essa quantidade de alimentos saudáveis e de qualidade à população. Antes das instituições receberem os alimentos, é feito um processo de triagem para entregar o melhor para todos.