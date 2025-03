PAT Carapicuíba oferece 100 vagas para auxiliar de limpeza em Barueri

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Carapicuíba está com 100 vagas abertas para a função de auxiliar de limpeza, com atuação no Tamboré, em Barueri.

A oportunidade oferece salário de R$ 1.717,80, além de benefícios como vale-transporte, vale-refeição, refeição no local, vale-alimentação, seguro de vida, PLR (Participação nos Lucros e Resultados) e bonificação por assiduidade.

Para participar do processo seletivo, não é exigida experiência prévia, mas é necessário ter o Ensino Fundamental completo.

Os interessados devem comparecer para entrevista com a empresa nesta sexta-feira (28), às 9 horas, no Ganha Tempo de Carapicuíba, localizado no Subsolo Plaza Shopping, na Estrada Ernestina Vieira, 149, Vila Dirce. É importante levar documentos pessoais e currículo atualizado.