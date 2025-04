PAT de Santana de Parnaíba tem entrevistas para Auxiliar de Logística, Técnico e Vendedor nesta terça (8)

Novas oportunidades de emprego estão disponíveis em Santana de Parnaíba, com processos seletivos marcados para esta terça-feira, 8 de abril. A Secretaria de Emprego, Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (SEMEDES) promove vagas para Auxiliar de Logística, Técnico de Instalações de Redes e Vendedor Interno, com atendimento presencial para entrevistas no Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) localizado no Poupatempo Fazendinha.

Os interessados devem comparecer ao local nos horários específicos para cada vaga:

Auxiliar de Logística (Vaga 8291176): Horário da Entrevista: 10h Requisitos: Ensino Fundamental Completo, sem experiência necessária, ambos os sexos. Há vagas para Pessoas com Deficiência (PCD). Salário: R$ 1.779,79 Benefícios: Assistência Médica e Odontológica, Vale-Transporte, Participação nos Lucros, Plano de Cargos e Salários, Seguro de Vida, Refeição no Local e Fretado.



Técnico de Instalações de Redes (Vaga 8299792): Horário da Entrevista: 14h Requisitos: Ensino Médio Completo, sem experiência necessária, ambos os sexos, CNH categorias A e B. Salário: R$ 2.400,00 Benefícios: Assistência Médica, Vale-Transporte, Seguro de Vida e Vale-Alimentação.