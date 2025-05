Piteri anuncia Cejam para gerir pronto-socorro do Parque dos Camargos em Barueri

O prefeito de Barueri, Beto Piteri, anunciou em vídeo que o CEJAM – Centro de Estudos e Pesquisas “Dr. João Amorim” será a nova entidade responsável pela gestão do pronto socorro do Parque dos Camargos. A mudança, segundo o prefeito, visa proporcionar uma saúde melhor e mais humanizada para os munícipes, em resposta direta às reclamações da população sobre a qualidade do atendimento na unidade.

O Cejam é uma entidade sem fins lucrativos, fundada em 20 de maio de 1991, por um grupo de médicos, advogados e profissionais de saúde do Hospital Pérola Byington, com o objetivo inicial de apoiar aquela instituição. Seu nome homenageia o Dr. João Amorim, médico obstetra e um dos seus fundadores, com vasta experiência em administração em saúde. Com o lema “Prevenir é Viver com Qualidade”, o Cejam é qualificado como Organização Social (OSS) em diversos municípios e possui reconhecida experiência na gestão de serviços de saúde, atuando por meio de contratos de gestão e convênios em parceria com o Poder Público. Atualmente, a instituição mantém serviços e programas de saúde em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Mogi das Cruzes, Campinas, Carapicuíba, Itapevi, entre outras, consolidando-se como uma referência de excelência no apoio ao Sistema Único de Saúde (SUS).

Piteri destacou no anúncio: “Nós ouvimos a reclamação da nossa população que lá não estava indo bem. E nós estamos agora, tomando atitude para que você seja melhor atendido e para que você tenha uma melhor saúde na nossa cidade”. Ele concluiu a mensagem com otimismo: “Barueri cada dia melhor. Vamos juntos!”.